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    Başkan Erdoğan Kars Barajı açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu

    Giriş Tarihi: 20.06.2020, 15:02

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kars Barajı'nın açılış törenine telekonferansla katıldı. Erdoğan, Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nden bağlandığı törende, "Türkiye'yi bir gerdan gibi kuşatan barajlar silsilesine yeni bir halka ekliyoruz. Hükümete geldiğimizde ülkemizde 276 baraj vardı, bugün ise 585'inci barajı kazandırıyoruz. Proje ile 475 bin dekar toprak sulanarak yılda 300 milyon lira gelir elde edilecek" dedi.

    Erdoğan, "Bu yatırımlar Türkiye'nin son 18 yılda geldiği seviyenin göstergesidir. Engelleme çabalarına rağmen dev projelerle ülkemizi geleceğe hazırlamayı sürdürdük. Biz büyüdükçe, güçlendikçe Türkiye'ye yönelik saldırılar arttı. 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüme oranını elde ettik. Ülkemize yönelik her saldırıda daha fazla tecrübe, daha fazla güç elde ettik. Ekonomide aldığımız önlemlerin etkilerini mayıs ayından itibaren görmeye başladık. Türk lirasını dünya çapında işlem gören istikrarlı ve itibarlı bir para birimi haline getiriyoruz. Yılın ikinci yarısından itibaren ekonomide çok ciddi bir ivme bekliyoruz" diye konuştu.

    "TEMİZLİK MASKE MESAFE"
    Başkan Erdoğan, "Son günlerde yayınlanan rakamlar salgınla mücadele mevzi kaybetmeye başladığımıza işaret ediyor. Salgının üstesinden gelmenin yolu, maske, mesafe ve temizlikten geçiyor. Bu sıralamayı baş harflerini anlamlı kılmak için küçük bir takdim tehir ile değiştirerek tekrarlamak istiyorum: 'Temizlik, maske, mesafe.' Yani Tamam. İnşallah bu kurallara riayet ederek salgını gündemimizden çıkaracağımıza inanıyorum" dedi.

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