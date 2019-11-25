Başkan Erdoğan Katar'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 12.40'ta Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na başkanlık edecek.
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