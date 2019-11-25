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Başkan Erdoğan Katar'da

Giriş Tarihi: 25.11.2019, 15:18

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 12.40'ta Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na başkanlık edecek.

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