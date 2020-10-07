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    Başkan Erdoğan Katar'da

    Giriş Tarihi: 07.10.2020, 15:41

    Kuveyt ziyaretini tamamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani ile baş başa görüşme gerçekleştirecek. İki liderin bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmaları öngörülüyor.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Kuveyt ziyaretini tamamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Erdoğan'ı Doha Havaalanı'nda Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu karşıladı.

    Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani ile baş başa görüşme gerçekleştirecek. İki liderin bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmaları öngörülüyor.

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