Başkan Erdoğan, Kıbrıs'tan resti çekti: Bunun iznini sizden alacak değiliz?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-kibristan-resti-cekti-bunun-iznini-sizden-alacak-degiliz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törende konuştu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada Kıbrıs'ta çözümsüzlüğe neden olan Rum tarafı başta olmak üzere Avrupa ve Batı dünyasına seslendi ve önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan Maraş'ın açılmasıyla yeni bir dönemin de kapılarının açıldığını dile getirdi. Erdoğan, "Buradan AB'ye sesleniyorum, ne oldu? Siz sözünüzü tuttunuz mu? Bunlarda hep yalan, hep yalan. Bunlarda demokratlık yok. AB, mali ve idari noktada Kuzey Kıbrıs'a desteklerini vereceklerdi. Verdiler mi? Vermediler. Geçen gün beni arıyorlar. 'Duydum ki ayın 20'sinde KKTC'de konuşma yapacakmışsınız. Herhalde orada rahatsızlık verici bir konuşma olmaz.'... Bunun iznini sizden alacak değiliz. Ne kadar Türk düşmanı varsa Miçotakis'le belki Amerika'da video konferansta bilemiyorum, bize cevap teşkil edecek konuşmayı yapacaklar. Biz haklıyız. Haklı olduğumuz için de sonuna kadar hakkımızı savunacağız." ifadelerini kullandı.