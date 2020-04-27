Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslenen Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği sistematik yalanlara değindi ve Kılıçdaroğlu'nun söylediği son yalanlara ait bir videoyu izletti. İşte Kılıçdaroğlu'nun son günlerde söylediği 4 yalan ve 4 gerçek!
Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun son yalanlarını izletti! İşte Kılıçdaroğlu'nun yalanları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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