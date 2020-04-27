Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun son yalanlarını izletti! İşte Kılıçdaroğlu'nun yalanları

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-kilicdaroglunun-son-yalanlarini-izletti-iste-kilicdaroglunun-yalanlari" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslenen Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği sistematik yalanlara değindi ve Kılıçdaroğlu'nun söylediği son yalanlara ait bir videoyu izletti. İşte Kılıçdaroğlu'nun son günlerde söylediği 4 yalan ve 4 gerçek!