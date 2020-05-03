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    Başkan Erdoğan: Kim dönerse dönsün biz dönmeyiz bu yoldan

    Giriş Tarihi: 03.05.2020, 00:23

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 'Kim dönerse dönsün biz dönmeyiz bu yoldan' başlığıyla bir video paylaştı. Son dönemde ortaya atılan darbe söylentilerine cevap niteliğinde görüntülerin yer aldığı, #BuYoldanDönmeyeceğiz etiketiyle paylaşılan videoda millete hizmet etmenin önemine değinen Erdoğan, “Bizim Allah'a can borcumuzdan, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz bu yoldan dönmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye dönüşünün 3. yıl dönümünde sosyal medyadan anlamlı bir paylaşımda bulundu.

    16 Nisan Halk Oylaması ile birlikte değişen Anayasa gereği siyasi parti üyeliği önünde bir engel kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Mayıs 2017 tarihinde AK Parti'ye yeniden üye oldu.

    979 gün aradan sonra gerçekleşen bu dönüş, Türkiye'nin siyasi tarihinde de yeni bir döneme kapı araladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin halk oylamasında onaylanması ile birlikte partili Cumhurbaşkanı modeli de fiilen hayata geçmiş oldu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi ve partisi için bir hayli anlamı olan 2 Mayıs 2017'nin üçüncü yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dönüş sonrası AK Parti Genel Başkanı seçildiği kongredeki konuşmasından bölümlerin yer aldığı bir video yayınladı.

    Son dönemde ortaya atılan darbe söylentilerine cevap niteliğinde görüntülerin yer aldığı, #BuYoldanDönmeyeceğiz etiketiyle paylaşılan videoda millete hizmet etmenin önemine değinen Erdoğan, "Bizim Allah'a can borcumuzdan, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz bu yoldan dönmeyeceğiz." ifadelerini kullandı

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