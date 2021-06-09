Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile ortak basın toplantısı düzenledi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-kirgizistan-cumhurbaskani-sadir-caparov-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenledi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan açıklamalarında, "Son dönemde yaşanan hadiseler FETÖ'nün kanlı, karanlık ve çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. İnşallah omuz omuza vererek bu tehdidin üstesinden beraberce geleceğiz" dedi.