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    Başkan Erdoğan kızları kaçırılan aile ile görüştü: Sizin torununuz bizim de torunumuzdur

    Giriş Tarihi: 01.05.2020, 19:00

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kızları kaçırılan aile ile video konferans ile görüştü. Başkan Erdoğan, aileye desteklerini iletti. Kaçırılan kızın babaannesiyle de görüşen Erdoğan, "Sizin torununuz bizim de torunumuzdur" dedi.

    Başkan Erdoğan, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile görüştü. Video konferans yöntemiyle yapılan görüşmede, 16 yaşındayken kızları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan bir aile de Savcı Sayan'ın yanında bulundu.


    Aile, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, kızlarının bulunması için yardım istedi. Erdoğan, aileye kızlarına en kısa sürede kavuşmaları dileğinde bulundu.

    Başkan Erdoğan, "Bu konuda gerek askerimiz, gerek polisimiz hepsi yoğun bir çalışmanın içindeler. Bazıları ailelerine döndüler. Hala dönmelerini beklediklerimiz var. Bunu da inşallah başaracağız" dedi. Kaçırılan kızın babaannesiyle de görüşen Erdoğan, "Sizin torununuz bizim de torunumuzdur" dedi.

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