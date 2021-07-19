Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs'ta açıklayacağı müjde merakla bekleniyor. Başkan Erdoğan'ı taşıyan uçak Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa kentinde bulunan Ercan Havalimanı'na iniş yaptı. Erdoğan'ı Ersin Tatar uçaktan iner inmez karşıladı. Resmi tören gerçekleştirilirken, Erdoğan heyeti tek tek selamladı.
Başkan Erdoğan KKTC'de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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