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    Başkan Erdoğan KKTC'ye geldi

    Giriş Tarihi: 15.11.2020, 14:04

    Başkan Erdoğan ziyaretleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi. Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul" isimli uçak ile bugün saat 12.20'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'ya hareket etti. Erdoğan'ı taşıyan uçak Türkiye Saati ile 13.25'te Kıbrıs'a indi. Başkan'ı KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hazırlıkların yapıldığı havalimanında karşıladı. Ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de Kıbrıs'taki programa katılacağı açıklandı.

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