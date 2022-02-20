Başkan Erdoğan Kongo'da! İki liderden ortak açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üç ülkeyi kapsayan Afrika turunun ilk durağı olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde resmi törenle karşılandı.Başkan Erdoğan ve Felix Tshisekedi basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizi samimiyet, kardeşlik ve dayanışma temelinde geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.
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