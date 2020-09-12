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    Başkan Erdoğan koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in oğlunu aradı

    Giriş Tarihi: 12.09.2020, 13:46

    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son kontrol PCR testi negatif çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ile telefonda görüştü.

    Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında iyi haberleri almaktan dolayı son derece mutlu olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Bugün doktorlarımızdan aldığımız bilgiye göre, Muhittin Başkanımız her geçen gün daha iyiye gidiyor, değerleri yükseliyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de cihazdan çıkacak daha sonra da normalde dönecek. Bugün iyi haberleri almaktan da ayrıca mutluluk duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız da yakinen takip ediyor, dün de Böcek'in oğlu Gökhan kardeşimizi aradı. Sağlık Bakanımız her kabine toplantısında Muhittin Başkanımız ile ilgili bilgi veriyor. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşur" diye konuştu.

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