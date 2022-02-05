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    Başkan Erdoğan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

    Giriş Tarihi: 05.02.2022, 16:00

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; eşi Emine Erdoğan ve kendisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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    Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" diye konuştu.

    Öte yandan İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nden Zonguldak'taki kalabalığa video bağlantısıyla ile seslenen Erdoğan, "Sizinle Zonguldak'ta yüz yüze görüşmek için planladığımız ziyareti hava şartları sebebiyle bugüne ertelemiştik. Bugün de soğuk algınlığı sebebiyle gelemedik. Kısmet değilmiş" demişti.

    EMİNE ERDOĞAN:DUALARINIZI BEKLİYORUZ
    Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medyadan bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: Anca beraber, kanca beraber.
    İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz.

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