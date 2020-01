Başkan Erdoğan kürsüyü şehit kızı Gülay Demir'e bıraktı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Mardin'de şehit olan Mehmet Şirin Demir'in kızını kürsüye davet etti. Kürsüde konuşma gerçekleştiren Gülay Demir, "Öncelikle beni kabul ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi. Demir'in son cümlesi ise, "Ben babamdan birçok şey öğrendim. Evet yaram var, ama elhamdülillah yarama yarenlik edenler var. Ondan en çok affetmeyi, teşekkür etmeyi öğrendim. Bir insanın kalbini kırmanın da canını almak kadar günah olduğunu yine babamdan öğrendim. Zalimler için yaşasın cehennem." şeklinde oldu. Gülay Demir'in bu sözlerini AK Parti grubu ayakta alkışladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplansı''da toplantısında Nusaybin şehidi Mehmet Şirin Demir ile ilgili konuştu. Erdoğan, "Hainler sivilleri hedef aldılar. Bu saldırılarda 22 sivil vatandaşımız şehit oldu, 189'u da yaralandı. İşte bunlardan biri de Mardin Nusaybin'de şehit olan Mehmet Şirin Demir kardeşimizdir. Şimdi önümde gördüğünüz şu saksı onun kabrindeki topraktan alınmış bu saksı yapılmış. Ve kızı da bunu bana getirdi. Ben kızımı da huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Kızı Gülay'a bir çiçek hediye etmişti. Gülay kızımıza babası şu ifadesi kullanmış, Gülay da bunu söyleyince gerçekten burada bir Dervişlik yatıyor demiştim. "Yarası olmayanın yari olmaz" Gülay kızımızın bir baba yarası var ama bu salonda onun yarasına yarenlik eden her kökenden, her şehirden yüzlerce kardeşi de var. Gözü gibi baktığı işte bu çiçeği bize hediye etti. Kızımız 81 vilayetten bu toprakları toplarken babası ona bu ülkenin her yer senin memleketin, vatanına bayrağına sahip çık diye nasihat etmişti. Biz de şehidimizin ve onun biricik kızının emaneti olan birliğimizin, beraberliğimizin sembolü gördüğümüz bu çiçeği evimizin ve kalbimizin en mutena köşesine yerleştirdik. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz başımızın tacıdır." dedi.



GÜLAY DEMİR: ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM!

Erdoğan'ın sözleri sonrası Gülay Demir kürsüye çıktı ve herkesi duygulandıran bir konuşma yaptı.



Gülay Demir, "Konuşmasında Öncelikle beni kabul ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabi babam ve diğer şehitlerimiz üzerine söylenecek o kadar çok şey var ki, ne söylersem söyleyeyim kelimeler mahcup kalacak. Kürt çocuklar üzerinden tiyatrolar yapıldı, artık bilmelidirler ki perdeler kapandı. Kürt çocukları kendi filmlerinin kahramanı oluyorlar. Ben Türkiye'nin incisi Mardin'de doğup büyümüş bir Kürt kızıyım. 81 şehrin her toprağı benim memleketim. Bilmiyorum ne kadarına gücüm yeter ama babamın bana öğretmiş olduğu bütün ilkeleri uygulayacağıma burada söz veriyorum. Ben babamdan bir çok şey öğrendim. Evet yaram var, ama elhamdülillah yarama yarenlik edenler var. Ondan en çok affetmeyi, teşekkür etmeyi öğrendim. Bir insanın kalbini kırmanın da canını almak kadar günah olduğunu yine babamdan öğrendim. Zalimler için yaşasın cehennem." ifadelerine yer verdi.