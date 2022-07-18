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    Başkan Erdoğan KYK borcu açıklaması

    Giriş Tarihi: 18.07.2022, 18:16

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan KYK borcu faizleriyle ilgili olarak, ‘’Alınan kredilerin geri ödemeleri mezuniyetten 2 yıl sonra başlıyor. Bu süre içinde mezun öğrenci sigorta girişi olan bir işe başlayamamışsa e-Devlet üzerinden ödemeyi erteleyebiliyor. Bugüne kadar kredi ödemesi belli bir faiz üzerinden yurt içi fiyat endeksi üzerinden yapılıyordu. Hiçbir zaman faiz uygulaması yapmadık. Fakat bay Kemal utanmadan, sıkılmadan faizden bahsediyor. Gel bunu ispatla kimden faiz almışız bunu ortaya koy. Son dönemde enflasyonun arzu etmediğimiz düzeylere yükselmesi öğrenim kredi güncellemesinde beklenmedik noktaya gelmesine yol açtı. Haftalar öncesinden ilgili arkadaşlarıma talimatları verdik. Kabine toplantımızda kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana para bu uygulamadan halen kredi geri ödemesi yapan tüm gençlerimiz yararlanacak.’’dedi…

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