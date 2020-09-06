Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Serrac'ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac’ı Vahdetin Köşkü’nde kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti. Vahdettin Köşkü'nde devam eden kabul saat 14.00 sıralarında başladı.
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