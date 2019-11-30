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Başkan Erdoğan: Libya ile anlaşmamızı yaptık, Libya'yı tehdit etmeye başladılar

Giriş Tarihi: 30.11.2019, 15:43

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya ile imzalanan ve tüm dünyanın konuştuğu mutabakata dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Libya ile anlaşmamızı yaptık, Libya'yı tehdit etmeye başladılar. Doğu Akdeniz'deki tüm taraflara sesleniyorum. Enerjiyi çatışma aracı yerine, işbirliği haline getirelim." dedi.

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