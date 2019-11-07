Başkan Erdoğan Macaristan'da!

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın dördüncüsüne katılmak üzere Macaristan'a gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında Macar mevkidaşı Janos Ader ile bir araya geldi. Erdoğan'ın Macaristan Cumhurbaşkanı Ader ile Sandor Sarayı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
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