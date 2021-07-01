  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan madde madde açıkladı! İşte Kadına Şiddete Karşı 4. Eylem Planı

    Başkan Erdoğan madde madde açıkladı! İşte Kadına Şiddete Karşı 4. Eylem Planı

    Giriş Tarihi: 01.07.2021, 15:22

    Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Erdoğan, "Dün kadına yönelik şiddetle, kadınların insan olarak sahip oldukları haklarını kullanabilmesi konusunda nasıl mücadele ediyorsak bugün de yarın da mücadeleyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan, "Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi'yle başlamadığı gibi bu sözleşmeden çekilmeyle de bitecek değildir." dedi.Erdoğan,"Dün kadına yönelik şiddetle, kadınların insan olarak sahip oldukları haklarını kullanabilmesi konusunda nasıl mücadele ediyorsak bugün de yarın da mücadeleyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan, "Kadına yönelik şiddeti, tıpkı salgınla mücadelede olduğu gibi siyasi tartışmalara malzeme etmeden, samimiyetle ve objektif bir şekilde ele almamız gerekiyor." diye konuştu.

    Erdoğan, kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili; "Yeni eylem planımızla mücadeleyi daha da güçlendiriyoruz." dedi.

    Başkan Erdoğan, "Değişen şartlar ve ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde gereken her türlü yasal ve idari tedbiri almayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

    Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

    "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nın ilk hedefini şiddetle mücadele mevzuatının gözden geçirilmesi ve etkin uygulanması olarak belirledik."

    "Şiddet faillerinin ve şiddet uygulama ihtimali olan bireylerin öfke kontrollerinin sağlanabilmesine yönelik eğitimlere başlıyoruz."

    Başkan Erdoğan, "Eylem planımızın asıl amacı toplumun kadına yönelik şiddete bakış açısını etkilemeye, değiştirmeye ve duyarlılıklarını artırmaya yönelik farkındalık oluşturmaktır." dedi.

    Erdoğan, "Kadına yönelik şiddetle mücadele ancak toplumun tamamının iştirakiyle ve samimi katkısıyla başarıya ulaşabilir." ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan, "Kadına yönelik şiddetle mücadele aynı zamanda her biri canımızdan bir parça olan annemizin, eşimizin, kızımızın hakkını, hukukunu, onurunu korumanın da mücadelesidir." diye konuştu.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan madde madde açıkladı! İşte Kadına Şiddete Karşı 4. Eylem Planı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Orman yangınları nasıl takip ediliyor?
    Orman yangınları nasıl takip ediliyor?
    İzmir'de korku dolu anlar! İstediği böreği alamayınca satırla saldırdı
    İzmir'de korku dolu anlar! İstediği böreği alamayınca satırla saldırdı
    Saldırgan hedefteki evi mi karıştırdı?
    Saldırgan hedefteki evi mi karıştırdı?
    Meteoroloji'den o illere uyarı!
    Meteoroloji'den o illere uyarı!
    İzmir'de korkunç kaza! Park halindeki belediye otobüsüne çarptı
    İzmir'de korkunç kaza! Park halindeki belediye otobüsüne çarptı
    Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar! 3. doz aşılama yarın başlıyor
    Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar! 3. doz aşılama yarın başlıyor
    Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar! 3. doz aşılama yarın başlıyor
    Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar! 3. doz aşılama yarın başlıyor
    Korkunç anları sosyal medyadan paylaştı! Ayrılma aşamasındaki eşi ve arkadaşını tabancayla vurdu
    Korkunç anları sosyal medyadan paylaştı! Ayrılma aşamasındaki eşi ve arkadaşını tabancayla vurdu
    CHP'li İzmir Gaziemir Belediyesi'nden kaçak inşaat skandalı!
    CHP'li İzmir Gaziemir Belediyesi'nden kaçak inşaat skandalı!
    Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar
    İşte Kanal İstanbul gerçekleri!
    İşte Kanal İstanbul gerçekleri! Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda paylaştı
    Elmalı'da yaşanan mide bulandıran olayda flaş gelişme
    Elmalı'da yaşanan mide bulandıran olayda flaş gelişme!