  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan mağdur aile ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi!

    Başkan Erdoğan mağdur aile ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi!

    Giriş Tarihi: 26.06.2020, 19:21

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha önce koyunları telef olan bir çiftçiye koyun göndermişti. Şimdi de o mağdur aile ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Başkan Erdoğan, "Biz sizin her zaman yanınızdayız. Elimizden ne gelirse yapacağız" diyerek desteğini bir kez daha yineledi. Başkan Erdoğan'ın sözleri üzerine mağdur aile de "Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz" diyerek karşılık verdi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan mağdur aile ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Trafikteki şovlarının bedeli ağır oldu!
    Trafikteki şovlarının bedeli ağır oldu!
    Başkan Erdoğan gençlerle buluşup türkü söyledi
    Başkan Erdoğan gençlerle buluşup türkü söyledi
    İzmir'de Semra Aksu parkı yalan oldu! Park yapılacaktı, moloz yığınına döndü
    İzmir'de Semra Aksu parkı yalan oldu! Park yapılacaktı, moloz yığınına döndü
    Başkan Erdoğan'dan canlı yayında YKS açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan canlı yayında YKS açıklaması!
    Manisa'daki deprem başka depremleri tetikler mi?
    Manisa'daki deprem başka depremleri tetikler mi?
    Jandarma Genel Komutanlığı davasında karar çıktı! 86 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
    Jandarma Genel Komutanlığı davasında karar çıktı! 86 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
    Başkan Erdoğan gençlerle buluşup türkü söyledi
    Başkan Erdoğan gençlerle buluşup türkü söyledi
    İzmir'de Semra Aksu parkı yalan oldu! Park yapılacaktı, moloz yığınına döndü
    İzmir'de Semra Aksu parkı yalan oldu! Park yapılacaktı, moloz yığınına döndü
    Başkan Erdoğan'dan canlı yayında YKS açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan canlı yayında YKS açıklaması!
    Manisa'daki deprem başka depremleri tetikler mi?
    Manisa'daki deprem başka depremleri tetikler mi?
    Jandarma Genel Komutanlığı davasında karar çıktı! 86 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
    Jandarma Genel Komutanlığı davasında karar çıktı! 86 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
    Manisa'daki deprem sonrası uzmanlardan uyarı geldi: Vatandaşlarımız hazırlıklı olsun!
    Manisa'daki deprem sonrası uzmanlardan uyarı geldi: Vatandaşlarımız hazırlıklı olsun!