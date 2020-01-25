Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremin ardından bölgeye giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki incelemelerin ardından Malatya'ya geçti. Malatya'nın Doğanyol ilçesinde de incelemelerde bulunan Erdoğan, "Vatandaşlar yapılacak konutlara yerleşecek" açıklamasında bulundu.
Başkan Erdoğan Malatya'da açıkladı: Vatandaşlar yapılacak konutlara yerleşecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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