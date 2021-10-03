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    Başkan Erdoğan, Manisa'daki gençlere telefonla seslendi

    Giriş Tarihi: 03.10.2021, 17:04

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı "Manisa Gençlik Buluşması" programına, telefonla bağlanarak gençlere hitap etti. Erdoğan, "Sizlerin buluşmasını çok çok önemsiyorum. Bundan dolayı sizleri ayrıca tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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