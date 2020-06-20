Başkan Erdoğan, Marmara Üniversitesi Hastanesi açılışında konuştu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-marmara-universitesi-hastanesi-acilisinda-konustu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ekonomimizi çökertme çabalarına karşı, istihdamı ve teknoloji üretimini yükselttik. Böylece geçmişin ihmallerini telafi etmenin ötesinde Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomiye sokma hedeflerinin temelini oluşturduk. Demokrasi ve kalkınma mücadelemizde yeni bir dönemine giriyoruz" dedi.