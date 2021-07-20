  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan Mehmetçik'in bayramını kutladı

    Başkan Erdoğan Mehmetçik'in bayramını kutladı

    Giriş Tarihi: 20.07.2021, 00:01

    Başkan Erdoğan, Cudi Dağı'nda Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki Bakan Soylu ile telefonla görüşerek, askerlerin bayramını kutladı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'nde görev yapan askerlerin bayramını kutladı.

    Bakan Soylu'nun telefonundan askerlere hitap eden Erdoğan, Kurban Bayramı'nın arifesinde jandarma komandoların şimdiden bayramını tebrik ettiğini söyledi. "Rabb'im bizlere inşallah Kurban Bayramı'nı en güzel şekilde kutlamayı nasip eylesin. Şu anda sizleri Kıbrıs'tan arıyorum ve 47. yıl dönümünde Kıbrıs'a bugün güzel bir törenle geldik. Yarın 47. yıl dönümünü inşallah kutlayacağız. Sizlerin Cudi'deki bu merasiminiz, bu bir araya gelişiniz şüphesiz ki çok çok anlamlı, çok çok farklı." ifadelerini kullanan Erdoğan, başta komutanlar olmak üzere tüm askerlere Kıbrıs'tan en kalbi selamlarını, sevgilerini gönderdiğini belirtti.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan Mehmetçik'in bayramını kutladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Erdoğan’ın buradaki varlığı tüm dünyaya bir mesajdır”
    "Erdoğan’ın buradaki varlığı tüm dünyaya bir mesajdır”
    43 ilin geçiş yolundaki kavşakta bayram trafiği
    43 ilin geçiş yolundaki kavşakta bayram trafiği
    Başkan Erdoğan KKTC'de müjdeyi açıkladı
    Başkan Erdoğan KKTC'de müjdeyi açıkladı
    Marmaris’e gelmeden tepeden baktılar
    Marmaris’e gelmeden tepeden baktılar
    Ege'de domates kurutma mesaisi! 60'ın üzerinde ülkeye ihraç ediliyor
    Ege'de domates kurutma mesaisi! 60'ın üzerinde ülkeye ihraç ediliyor
    Bodrum'da korku dolu anlar! Demirli motoryat alev alev yandı
    Bodrum'da korku dolu anlar! Demirli motoryat alev alev yandı
    Başkan Erdoğan KKTC'de müjdeyi açıkladı
    Başkan Erdoğan KKTC'de müjdeyi açıkladı
    Başkan Erdoğan KKTC'de!
    Başkan Erdoğan KKTC'de!
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs ziyareti öncesi konuştu! Müjdeli haber ne olacak?
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs ziyareti öncesi konuştu! Müjdeli haber ne olacak?
    Başkan Erdoğan'dan bayram mesajı
    Başkan Erdoğan'dan bayram mesajı
    Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ne olacak?
    Başkan Erdoğan'ın KKTC'de ne müjde verecek?
    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Erzurum İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Erzurum İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalar