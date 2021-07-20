Başkan Erdoğan Mehmetçik'in bayramını kutladı

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Başkan Erdoğan, Cudi Dağı'nda Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki Bakan Soylu ile telefonla görüşerek, askerlerin bayramını kutladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'nde görev yapan askerlerin bayramını kutladı.

Bakan Soylu'nun telefonundan askerlere hitap eden Erdoğan, Kurban Bayramı'nın arifesinde jandarma komandoların şimdiden bayramını tebrik ettiğini söyledi. "Rabb'im bizlere inşallah Kurban Bayramı'nı en güzel şekilde kutlamayı nasip eylesin. Şu anda sizleri Kıbrıs'tan arıyorum ve 47. yıl dönümünde Kıbrıs'a bugün güzel bir törenle geldik. Yarın 47. yıl dönümünü inşallah kutlayacağız. Sizlerin Cudi'deki bu merasiminiz, bu bir araya gelişiniz şüphesiz ki çok çok anlamlı, çok çok farklı." ifadelerini kullanan Erdoğan, başta komutanlar olmak üzere tüm askerlere Kıbrıs'tan en kalbi selamlarını, sevgilerini gönderdiğini belirtti.