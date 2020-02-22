Başkan Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nda makam aracının direksiyonuna geçti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-menemen-aliaga-candarli-otoyolunda-makam-aracinin-direksiyonuna-gecti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunda makam aracını kullandı.

Kuzey Ege Otoyolu Menemen gişelerinde yapılan açılış törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, milletvekilleri ve çok sayıda bürokrat katıldı.



ERDOĞAN DİREKSİYON BAŞINA GEÇTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunda makam aracını kullandı.