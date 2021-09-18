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    Başkan Erdoğan Mersin'de gençlerle buluştu!

    Giriş Tarihi: 18.09.2021, 00:30

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de gençlerle bir araya geldiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Geceye Mersin’den birkaç gençlik fotoğrafı bırakalım…" dedi. Ayrıca Başkan Erdoğan gençlerle birlikte 'Her şey seni hatırlatıyor' şarkısını da söyledi.

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