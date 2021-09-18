Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de gençlerle bir araya geldiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Geceye Mersin’den birkaç gençlik fotoğrafı bırakalım…" dedi. Ayrıca Başkan Erdoğan gençlerle birlikte 'Her şey seni hatırlatıyor' şarkısını da söyledi.
Başkan Erdoğan Mersin'de gençlerle buluştu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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