Başkan Erdoğan Millete Sesleniş konuşması yaptı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-millete-seslenis-konusmasi-yapti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Millete Sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Erdoğan, "Ülkemiz Cumhuriyet tarihi boyunca elbette pek çok darbeye, darbe girişimine, kalkışmaya, terör saldırısına maruz kalmıştır. Ama o gece yaşananlar, bize, kendi devletine silah doğrultan, masumların kanını döken bu hainlerin nasıl dünyanın en sefil yaratıklarına dönüşebileceğini göstermiştir." dedi