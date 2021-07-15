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    Başkan Erdoğan Millete Sesleniş konuşması yaptı

    Giriş Tarihi: 15.07.2021, 21:18

    Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Millete Sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Erdoğan, "Ülkemiz Cumhuriyet tarihi boyunca elbette pek çok darbeye, darbe girişimine, kalkışmaya, terör saldırısına maruz kalmıştır. Ama o gece yaşananlar, bize, kendi devletine silah doğrultan, masumların kanını döken bu hainlerin nasıl dünyanın en sefil yaratıklarına dönüşebileceğini göstermiştir." dedi

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