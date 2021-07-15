Başkan Erdoğan Millete Sesleniş konuşması yaptı

Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Millete Sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Erdoğan, "Ülkemiz Cumhuriyet tarihi boyunca elbette pek çok darbeye, darbe girişimine, kalkışmaya, terör saldırısına maruz kalmıştır. Ama o gece yaşananlar, bize, kendi devletine silah doğrultan, masumların kanını döken bu hainlerin nasıl dünyanın en sefil yaratıklarına dönüşebileceğini göstermiştir." dedi
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