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    Başkan Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu | Video

    Giriş Tarihi: 11.11.2021, 15:19

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Mevkii Millet Ormanı'nda düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "81 ilimize 81 millet ormanı kurarak tüm vatandaşlarımızın bunlardan yararlanmasını sağlayacağız. Dikilen tüm fidanların ülkemiz ve dünyaya nefes olmasını diliyorum." dedi.

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