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    Başkan Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası’na destek veren Mukadder Hanım ile görüştü

    Giriş Tarihi: 13.05.2020, 00:58

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden bir video paylaşımında bulundu. Başkan Erdoğan mektup yazan ve Milli Dayanışma Kampanyası’na destek için yüzüğünü gönderen Mukadder Hanım ile görüştü.

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