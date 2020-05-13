Başkan Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası’na destek veren Mukadder Hanım ile görüştü

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-milli-dayanisma-kampanyasina-destek-veren-mukadder-hanim-ile-gorustu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden bir video paylaşımında bulundu. Başkan Erdoğan mektup yazan ve Milli Dayanışma Kampanyası’na destek için yüzüğünü gönderen Mukadder Hanım ile görüştü.