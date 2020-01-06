Başkan Erdoğan, MİT’in yeni binasını açtı

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Son dakika haberine göre Etimesgut'ta Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının yeni hizmet binasının açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin ve dünyanın kritik bir süreçten geçtiği şu dönemde, MİT'in desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunuyor." dedi. Başkan Erdoğan, "Teşkilat Libya'da üzerine düşen görevi yerine getiriyor." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın konuşması sonrası MİT'in yeni binası Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in yaptığı dua ile hizmete açıldı.. .



