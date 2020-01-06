 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Başkan Erdoğan, MİT’in yeni binasını açtı

Başkan Erdoğan, MİT’in yeni binasını açtı

Giriş Tarihi: 06.01.2020, 15:43

Son dakika haberine göre Etimesgut'ta Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının yeni hizmet binasının açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin ve dünyanın kritik bir süreçten geçtiği şu dönemde, MİT'in desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunuyor." dedi. Başkan Erdoğan, "Teşkilat Libya'da üzerine düşen görevi yerine getiriyor." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın konuşması sonrası MİT'in yeni binası Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in yaptığı dua ile hizmete açıldı.. .


haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan, MİT’in yeni binasını açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Piyasalar Yeni Haftaya Nasıl Başlayacak?
Piyasalar Yeni Haftaya Nasıl Başlayacak?
HAVA DURUMU
HAVA DURUMU
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kar yağdı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kar yağdı
İzmir'de Fethi Sekin için anma töreni düzenlendi
İzmir'de Fethi Sekin için anma töreni düzenlendi
Ege ve Marmara'da fırtına! Adalara ulaşım durdu
Ege ve Marmara'da fırtına! Adalara ulaşım durdu
Denizli'de kundaklama dehşeti! Midibüs alev alev yandı
Denizli'de kundaklama dehşeti! Midibüs alev alev yandı
İzmir'de Fethi Sekin için anma töreni düzenlendi
İzmir'de Fethi Sekin için anma töreni düzenlendi
Denizli'de kundaklama dehşeti! Midibüs alev alev yandı
Denizli'de kundaklama dehşeti! Midibüs alev alev yandı
Başkan Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar
Kahramanlığın adı Fethi Sekin
Kahramanlığın adı Fethi Sekin
EGM'den, 'Fethi Sekin' paylaşımı
EGM'den, 'Fethi Sekin' paylaşımı
Bakan Albayrak'tan Fethi Sekin paylaşımı
Bakan Albayrak'tan Fethi Sekin paylaşımı