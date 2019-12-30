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Başkan Erdoğan Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile ortak basın toplantısı düzenledi

Giriş Tarihi: 30.12.2019, 20:30

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki lider baş başa ve heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti. Başkan Erdoğan, mevkidaşı Dodon'a terör örgütü FETÖ ile ilgili mücadele verilen destek için teşekkür etti. Erdoğan, "Moldova'nın FETÖ iltisaklı kişilerin iadesine verdiği desteğe teşekkür ediyor, okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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