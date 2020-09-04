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    Başkan Erdoğan MSÜ’deki Mezuniyet Törenine bağlandı: TSK içindeki lümpenleri temizledikçe...

    Giriş Tarihi: 04.09.2020, 21:12

    Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush'un da katıldığı törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mezun olan kurmay subaylara telefonda seslendi. Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, içindeki darbeci unsurları, kalbi ve gözü dışarıda olan mankurtları, vatanı ile milleti ile bağı kopmuş lümpenleri temizledikçe Allah'a şükür daha da güçleniyor." şeklinde seslendi.

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