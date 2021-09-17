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    Başkan Erdoğan: Muhalefetin gündeminde iftira, yalan terörü ve yıkım var!

    Giriş Tarihi: 17.09.2021, 12:40

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Muhalefetin yalan terörüne tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Onların gündeminde iftira var. Yalan terörü var. Onların gündeminde yıkım var, engellemek var. Onların gündeminde Türkiye'yi eski karanlık günlerine geri döndürmek var. Onların gündeminde sessiz çoğunluğun sesini yine kısmak var. Onların gündeminde ülkeyi germek, kaosa sürüklemek, insanımızı kutuplaştırmak var. Bunların da yalandan, slogandan, tahrikten başka siyaset vizyonları yok." dedi.

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