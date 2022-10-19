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    Başkan Erdoğan Muhtarlar Evi Açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu: 'Muhtar bile olamaz' dediler rezil oldular

    Giriş Tarihi: 19.10.2022, 16:01

    Son dakika haberleri... 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Muhtarlık binalarının elektrik faturalarının ticari tarife yerine konut tarifesi üzerinden düzenlenmesi uygulamasını başlatıyoruz." dedi.

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    19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Kadın muhtarlarımızın doğum ve analık izinlerine ilişkin yasal düzenleme hazırlıklarımızda son aşamaya geldik." ifadelerini kullandı..

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