Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Çiftçi ve esnafa yönelik yeni tedbirler neler? Başkan Erdoğan, müjdeli haberleri duyurdu. İşte hükümetin koronavirüs destek paketi...
Başkan Erdoğan müjdeleri açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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