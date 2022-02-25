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    Başkan Erdoğan: NATO kararlı adım atmalı, kınama cümbüşüne dönmemeli

    Giriş Tarihi: 25.02.2022, 14:23

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevapladı. Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında, "NATO'nun kararlı bir adım atması gerekir. Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Şu anda AB ve Batı kararlı bir duruş sergilemediler. Ukrayna'ya bol bol nasihat çekiyorlar. Atılan herhangi bir adım yok. Bugünkü NATO Zirvesi'nde ne gibi adım atılmalı bu konuşulacak. Bugüne kadar da bol bol nasihat çeken Batı aynı nasihatlerini sürdürüyor." diye de ekledi.

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