NATO Liderler Zirvesi, üye ülkelerin liderlerinin katılımıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı. Zirvenin yapıldığı NATO Karargahı'nda konuklar için resmi karşılama programı düzenlendi. Yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşme gerçekleştirdi. Dünya gündeminin yakından takip ettiği zirveden ilk kareler geldi.
Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.