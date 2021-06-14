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    Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü

    Giriş Tarihi: 14.06.2021, 19:47

    NATO Liderler Zirvesi, üye ülkelerin liderlerinin katılımıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı. Zirvenin yapıldığı NATO Karargahı'nda konuklar için resmi karşılama programı düzenlendi. Yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşme gerçekleştirdi. Dünya gündeminin yakından takip ettiği zirveden ilk kareler geldi.

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