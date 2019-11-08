Başkan Erdoğan, Nevin Akbaşoğlu'nun Cenazesine Katıldı!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-nevin-akbasoglunun-cenazesine-katildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun annesi Nevin Akbaşoğlu’nun cenaze törenine katıldı.

Cuma namazını Eyüp Sultan Camii'nde kılan Başkan Erdoğan daha sonra Nevin Akbaşoğlu için burada kılınan cenaze namazında saf tuttu.

Cenaze namazının ardından cemaate hitap eden Erdoğan, Nevin Akbaşoğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan'a; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti.