Başkan Erdoğan New York'ta önemli mesajlar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından ABD iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte konuştu. Erdoğan, ABD'deki iş insanlarının art niyetli, hukuki ve tarihi gerçeklerden uzak faaliyetlere karşı sağlam bir duruş sergileyeceğine inandığını ifade etti.