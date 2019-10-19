Başkan Erdoğan, Nuri Pakdil için kürsüden Fatiha okuttu

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde konuşmaya başladığı anlarda "Abim" dediği usta yazar Nuri Pakdil için kürsüden Fatiha okuttu. Erdoğan, "Kudüs aşığı, Nuri Pakdil abimizin üstadımızın bugün inşallah defni yapılacak. Ruhuna birer Fatiha okumaya sizleri davet ediyorum." dedi.

Türk edebiyatının önemli yazarlarından olan Nuri Pakdil, 85 yaşında hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Abim" dediği Nuri Pakdil için Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde Fatiha okuttu. Erdoğan, "Kudüs aşığı, Nuri Pakdil abimizin üstadımızın bugün inşaallah defni yapılacak. Ruhuna birer Fatiha okumaya sizleri davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

KUDÜS ŞAİRİ NURİ PAKDİL

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil,üst solunum yolları enfeksiyonu nedeni ile Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 85 yaşındaki ünlü edebiyatçının dün öğlen saatlerinde tedavi gördüğü hastanede kalbinin durduğu öğrenildi. Usta yazardan dün acı haber geldi. Nuri Pakdil tedavi gördüğü hastaneye hayatını kaybetti.

Sosyal medyadan mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Edebiyatımızın en değerli şahsiyetlerinden biri olan, Kudüs Şairi Sayın Nuri Pakdil Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." demişti.