  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan o anları paylaştı! Önümüzdeki cumartesi açılışını yapacak

    Başkan Erdoğan o anları paylaştı! Önümüzdeki cumartesi açılışını yapacak

    Giriş Tarihi: 19.02.2022, 16:40

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 26 Şubat Cumartesi günü açılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan köprünün inşaatında emeği olan gençlerle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Donetsk merkezinde büyük patlama
    Donetsk merkezinde büyük patlama
    Başkan Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü
    Başkan Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü
    Türkiye’nin en pahalı suyunu kullanan İzmir’de suya yeni zam iddiası!
    Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan İzmir'de suya yeni zam iddiası! 18.2.2022 12:29:01
    Başkan Erdoğan’dan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan’dan Engelli Memur Atama töreninde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Engelli Memur Atama töreninde önemli mesajlar
    Tarihi Çeşme Kalesi’ne rant gölgesi
    Tarihi Çeşme Kalesi'ne rant gölgesi
    BAE dönüşü uçakta önemli açıklamalar
    BAE dönüşü uçakta önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan BAE’li gençlerle buluştu
    Başkan Erdoğan BAE'li gençlerle buluştu
    Başkan Erdoğan’dan Dubai Expo 2020 Türkiye Ulusal Gününde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Dubai Expo 2020 Türkiye Ulusal Gününde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan BAE’li yatırımcılara hitap etti: Yeni bir dönem başlattık
    Başkan Erdoğan BAE'li yatırımcılara hitap etti: Yeni bir dönem başlattık
    Başkan Erdoğan BAE’de! Resmi törenle karşılandı
    Başkan Erdoğan BAE'de! Resmi törenle karşılandı
    Afyonkarahisar’da köpeğin öğretmene saldırı anları kamerada
    Afyonkarahisar'da köpeğin öğretmene saldırı anları kamerada
    Başkan Erdoğan’dan BAE ziyareti öncesi önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan BAE ziyareti öncesi önemli mesajlar
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat'ta açılışı gerçekleştirilecek 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

    Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1915 Çanakkale Köprümüzde çalışan, köprünün inşaatında büyük emeği olan gençlerimizin heyecanını paylaştık bugün. Şimdiden ülkemizin sembollerinden biri haline gelen bu muhteşem eserin açılışını 26 Şubat Cumartesi günü inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

    Erdoğan, video paylaşımında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun telefonundan işçilere, "Tüm arkadaşlara en kalbi duygularımla selam ve sevgilerimi lütfen iletin. Cumartesi günü nasip olursa inşallah bu muhteşem eserin açılışını gerçekleştireceğiz. Ben başta yüklenici firmalara şahsım, milletim adına en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kalın sağlıcakla." diye seslendiği anlara da yer verdi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)
    Başkan Erdoğan o anları paylaştı! Önümüzdeki cumartesi açılışını yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir’deki evinde korku dolu anlar yaşadı! Bir anda hırsızla yüz yüze geldi
    İzmir'deki evinde korku dolu anlar yaşadı! Bir anda hırsızla yüz yüze geldi
    İzmir’de SMA hastası bebeğin yardım kumbarasını çaldılar
    İzmir'de SMA hastası bebeğin yardım kumbarasını çaldılar
    Konya’daki tur otobüsü kazasında can pazarı! İzmir’den Kapadokya’ya gidiyordu
    Konya'daki tur otobüsü kazasında can pazarı! İzmir'den Kapadokya'ya gidiyordu
    Donetsk merkezinde büyük patlama
    Donetsk merkezinde büyük patlama
    Başkan Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü
    Başkan Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü
    İzmir’de hareketli anlar! Kazıda hasar gören doğal gaz borusu alev aldı
    İzmir'de hareketli anlar! Kazıda hasar gören doğal gaz borusu alev aldı