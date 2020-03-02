Başkan Erdoğan: Omuzlarının üzerindeki o başlar da kalmayacak | Video

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre Merkezi’nde AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Suriye'nin İdlib kentinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili olarak "Bu mücadele şahsi tercihimiz değil. Suriye'de oynanan oyunu milletimizle gördük ve karşı hamlemizi yaptık. Belirlenen sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üzerindeki o başlar da kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Sınırlarımızın terör örgütleri ve gözünü ülkemizin topraklarına dikmiş zalim bir rejim tarafından kuşatılmasına, milyonlarca sığınmacının yükünün kalıcı bir şekilde üzerimize yıkılmamasına bundan böyle kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kan dökülmemesi, can yanmaması, acı yaşanmaması hassasiyetimizi zafiyet, çekingenlik olarak görenlere gücümüzü göstermeye yeni başlıyoruz. Şu ana kadar rejimin verdiği insan ve araç gereç kayıpları sadece bir başlangıçtır. Bu gafillere Türkiye'nin gerektiğinde baş veren ama baş eğmeyen büyük bir devlet olduğunu gösteriyoruz."

"RUSYA VE İRAN'LA BİR DERDİMİZ YOK"

Konuşmasında Rusya'ya ve İran'a bir kez daha seslendiğini ifade eden Erdoğan, "Suriye'de bizim sizinle herhangi bir derdimiz yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gözlem noktalarına yapılan saldırı tehditlerine ilişkin, şunları kaydetti:

"Yaşananlardan ibret almayanların gözlem noktalarımıza saldırı tehdidi, akıllarının başlarına gelmediğine işaret ediyor. Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa bir süre sonra omuzlarının üzerinde o başlar da kalmayacak. Her biri canımızdan birer parça olan askerlerimizin hayatına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcudur."

"ARTIK TEK TARAFLI FEDAKARLIK DÖNEMİ BİTTİ"

Türkiye'nin Suriye'deki insani krizi çözme mücadelesi yürüttüğünün altını çizen Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz Suriye'de hem bu ülkeden kaçarak ülkemize yönelen milyonlarca kişinin yol açtığı insani krizi çözme hem de topraklarımızın güvenliğini sağlama mücadelesi yürütüyoruz."

"Avrupa'ya yönelenlerin sayısı yakında milyonlu rakamlarla ifade edilecek"

Türkiye'nin mülteciler için gösterdiği tek taraflı fedakarlık döneminin bittiğini söyleyen Erdoğan, "Sınırlarımızı açtığımız saatten beri Avrupa'ya yönelenlerin sayısı yüz binler oldu. Bu sayı yakında milyonlu rakamlarla ifade edilecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin mücadelesini herhangi bir ülkeye, kuruma güvenerek değil kendi yüreğine, bileğine, insanına, imkanlarına dayanarak yürüttüğünü aktardı.

Erdoğan, "Meydanı, şehitler için üzülüyor görünüp, ağzını açtığında şehadet kavramına ve şehitlerimizin aziz hatıralarına hürmetsizlik yapan gafillere bırakmayız, bırakamayız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu şehitleri Bedir'de, Uhud'da, Huneyn'de, Hendek'te, Selçuklu'da, Osmanlı'da, Cumhuriyet döneminde, Çanakkale'de verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz Bay Kemal."

"ZALİM REJİMİ DE AYNI AKIBETE UĞRATACAĞIZ"

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemize göz diken DEAŞ'ı, PKK'yı, FETÖ'yü, tüm terör örgütlerini nasıl durdurduysak, zalim rejimi de aynı akıbete uğratacağız."

"ŞEHİT KİMDİR BİLMEYENLERİN GERÇEK YÜZLERİNİ MİLLETİMİZE ANLATMALIYIZ"

Erdoğan, "Tuttuğu bayrak belli olmayan, bastığı toprağı kirleten, kimin kılıcını çaldığını hepimizin gördüğü, şehadet nedir, şehit kimdir bilmeyenlerin gerçek yüzlerini hep beraber milletimize anlatmalıyız." dedi.

AA