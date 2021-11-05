Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Sınıfları gezen Başkan Erdoğan, öğrencilerle ilgilenirken Kemal Batanay 2. Sınıf öğrencileri, şarkı seslendirdi. Başkan Erdoğan da çocuklara eşlik etti.
Başkan Erdoğan Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışında çocuklarla şarkı söyledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.