Başkan Erdoğan paylaştı: 'Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez'

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-paylasti-bir-kere-yukselen-bayrak-bir-daha-inmez" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından, bugün Dünya Türk İş Konseyi Toplantısı'nda yaptığı açıklamaları paylaştı. Başkan Erdoğan'ın üstüne basa basa söylediği 'Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez'' sözü bir kez daha milyonların takdirini topladı. İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı...