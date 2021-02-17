Başkan Erdoğan PKK’ya vurulan ağır darbeyi açıkladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-pkkya-vurulan-agir-darbeyi-acikladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, son 5 yılda PKK’ya vurulan ağır darbeyi anlatırken "Terör örgütünün yıllarca uğraşarak kurduğu kadronun önemli bölümü 5 yıllık süreçte büyük ölçüde bertaraf edilmiştir." dedi. Başkan Erdoğan, "Türkiye'ye terörden darbeye her yöntemi kullanarak diz çöktürmeye çalışanlara karşı milletimiz, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıkarak tarihi bir ders vermiştir." diye konuştu