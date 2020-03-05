Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da kritik İdlib görüşmesi için bir araya geldi. Görüşme öncesi Başkan Erdoğan, kısa açıklamalarda bulundu. Erdoğan: İdlib müzakereleri sebebiyle bir araya gelişimiz büyük önem arz ediyor. Bölgede sıkıntı büyük. Bugün burada atacağımız adım, alacağımız isabetli kararlar, bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır. Türkiye – Rusya ilişkilerinin tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi başladı! Moskova'da kritik İdlib zirvesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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