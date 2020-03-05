Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi başladı! Moskova'da kritik İdlib zirvesi!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-putin-gorusmesi-basladi-moskovada-kritik-idlib-zirvesi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da kritik İdlib görüşmesi için bir araya geldi. Görüşme öncesi Başkan Erdoğan, kısa açıklamalarda bulundu. Erdoğan: İdlib müzakereleri sebebiyle bir araya gelişimiz büyük önem arz ediyor. Bölgede sıkıntı büyük. Bugün burada atacağımız adım, alacağımız isabetli kararlar, bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır. Türkiye – Rusya ilişkilerinin tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.