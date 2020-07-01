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    Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin Kritik İdlib zirvesi! Erdoğan'dan flaş açıklamalar

    Giriş Tarihi: 01.07.2020, 14:40

    Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katıldığı "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi" saat 14.00’te başladı. Liderler telekonferans yöntemiyle yaptıkları görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, konuşmasında "Suriye'nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafazası, sahada sükunetin tesis edilmesi ve ihtilafa kalıcı çözüm önceliğimizdir." dedi..

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