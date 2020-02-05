 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Başkan Erdoğan: Rejim bunu yapmazsa Türkiye Cumhuriyeti yapmak zorunda kalacaktır

Başkan Erdoğan: Rejim bunu yapmazsa Türkiye Cumhuriyeti yapmak zorunda kalacaktır

Giriş Tarihi: 05.02.2020, 12:13

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Rejimin gözlem noktası sınırlarına çekilmesini dün akşam Sayın Putin'e ifade ettim. Şubat ayı içinde rejimin gözlem noktalarımızın gerisine çekilmesi umut ediyoruz. Rejim bunu yapmazsa Türkiye Cumhuriyeti bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır. Rejimin ihlalleri muhalif grupların ihlallerinden kat ve kat fazladır." ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan: Rejim bunu yapmazsa Türkiye Cumhuriyeti yapmak zorunda kalacaktır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Virüslere karşı dezenfekte yöntemleri
Virüslere karşı dezenfekte yöntemleri
THY pilotları A350'ler için böyle eğitiliyor
THY pilotları A350'ler için böyle eğitiliyor
Manisa'da korkutan artçılar
Manisa'da korkutan artçılar
Zalim İstanbul 30. yeni bölüm fragmanı
Zalim İstanbul 30. yeni bölüm fragmanı
Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu açıldı
Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu açıldı
Başkan Erdoğan'dan Rusya ve İdlib açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Rusya ve İdlib açıklaması
Manisa'da korkutan artçılar
Manisa'da korkutan artçılar
Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu açıldı
Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu açıldı
Başkan Erdoğan'dan Rusya ve İdlib açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Ukrayna dönüşü Rusya ve İdlib açıklaması
Evlat nöbetinde 5. buluşma
Evlat nöbetinde 5. buluşma
İzmir'de sokak ortasında pompalı tüfekli kavga! İşte o anlar
İzmir'de sokak ortasında pompalı tüfekli kavga! İşte o anlar
THY'nin yeni reklam filmi sosyal medyaya damgasını vurdu
THY'nin yeni reklam filmi sosyal medyaya damgasını vurdu