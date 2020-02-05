Başkan Erdoğan: Rejim bunu yapmazsa Türkiye Cumhuriyeti yapmak zorunda kalacaktır

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Rejimin gözlem noktası sınırlarına çekilmesini dün akşam Sayın Putin'e ifade ettim. Şubat ayı içinde rejimin gözlem noktalarımızın gerisine çekilmesi umut ediyoruz. Rejim bunu yapmazsa Türkiye Cumhuriyeti bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır. Rejimin ihlalleri muhalif grupların ihlallerinden kat ve kat fazladır." ifadelerini kullandı.