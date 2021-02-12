Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Erdoğan, buradaki ziyaretin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüsünde Selçuklu ve Karadeniz mimarisi özelliklerini taşıyan Ahmet Erdoğan Camii'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından cuma namazını kılacak.
Başkan Erdoğan Rize'de Ahmet Erdoğan Camii açışını gerçekleştirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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