Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü kutladı. İki lider aynı zamanda bölgesel konuları da ele aldı. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında aktardı.
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